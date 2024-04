Primo piatto fresco - linguine con cozze e zucchine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Une gustoso è quello che ci vuole in queste splendide giornate dal sapore quasi estivo. Una ricetta mare e terra, facile da preparare e che soddisferà anche i palati più esigenti e raffinati. Per prima cosa procuratevi delledolci con buccia di colore verde pallido belle sode e di piccole dimensioni, dellefresche di giornata e un po’ di vino bianco secco di buona qualità e procedete ne seguente modo.INGREDIENTITempo di preparazione: 20 minuti - Tempo di cottura: 10 minuti - 4 persone320 gr.2Olio extravergine q.bSale e pepe q.bVino bianco 11/2 bicchierinoTrito di prezzemolo q.b1 kgPREPARAZIONEMettete lein acqua; lavatele accuratamente e lasciate spurgare nell’acqua per ...

Luca Salatino , la ricetta tutta da copiare per portare in tavola un piatto povero , ma gustoso : solo 2 ingredienti e senti che meraviglia! Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip! Dopo le varie ...

Villoresi e Ferrari donne disperate del Nobel Jon Fosse - Non è facile affrontare e portare in scena un testo di Jon Fosse, il norvegese premio Nobel per la letteratura 2023, per quella sua atmosfera gelida, quella rabbia senza liberazione, quel tanto di ass ...ansa

Storia del ristorante che ha venduto mille tonnellate di mozzarella di Bufala - Silvio Ursini, circa 20 anni fa, ha dato vita al Primo mozzarella bar e dichiara di averne venduto un milione di kg. Ecco la storia di Obicà ...gamberorosso

DA ZERO A DIECI - Primo TEMPO DA ZERO, PRIMI PASSI DA DIECI - Un pareggio, nessuno è contento, nessuno è soddisfatto e tanto meno può esserlo. La prestazione del Primo tempo è stata allucinante perfettamente in linea con gli ...tuttojuve