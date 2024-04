Prima Pagina IN Edicola | la notte delle stelle - derby scudetto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT La. Lautaro prepara la sfilata. Leao conta di farla slittare. L’Inter punta allosubito, il Milan non lo vuole in faccia. Adrenalina Inzaghi: «Ad un passo dalla vetta, ma non è un’ossessione». Pioli: «Si parla del mio futuro, non fa bene». In campo alle 20.45. TUTTOSPORTcon le spine. Inter campione d’Italia se batte il ...