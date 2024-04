(Di lunedì 22 aprile 2024) Il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, esempio di tenacia nella lotta alle mafie e nella cura del territorio e dell’ambiente. L’armatore Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di MSC Crociere e della Divisione passeggeri del Gruppo fondato da Gianluigi Aponte. L’attrice Luisa Ranieri, protagonista al cinema, al teatro, in tv. Le sorelle Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino, signore della grappa, quinta generazione della famiglia. Sono alcuni dei talenti che il 10 maggio alle ore 17.30 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma riceveranno il, assegnato ogni anno dalla omonima Fondazione e giunto a spegnere quindici candeline. Un’Edizione straordinaria, come l’eredità morale e culturale dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia, ...

Il Direttore del Teatro Coccia e Direttore artistico del Premio parla delle competenze manageriali come presupposto fondamentale per iniziative culturali simili: “Sinergia e organizzazione delle ...

Premio Guido Carli: la festa dell’eccellenza italiana - Premio Guido Carli: la festa dell'eccellenza italiana. I Ministri Piantedosi e Fitto inaugureranno il 10 maggio l'edizione ...tpi

Berti: “Stasera finisce 7-0 Inter e domani Guido io il pullman. Barella come me, Lautaro…” - "L'interismo è filosofia di vita, Pazza Inter lo spiega bene. Se non sei un po’ pazzerello non puoi tifare per questi magnifici colori" ...fcinter1908

Salone del Libro, Corona e De Luca alla Sala della montagna - È confermata anche per quest'anno la "Sala della Montagna" al Salone del Libro di Torino. Si tratta - informa una nota - di un luogo specifico dedicato alla narrazione e alla cultura delle "terre alte ...ansa