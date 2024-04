PREMI FLAIANO | Tra i corti vince Prova d’amore con Alessandro Haber

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si è tenuta al cinema S. Andrea di Pescara dal 18 al 20 aprile la 25a edizione del Festival internazionale Scrittura e immagine, chea i migliori cortometraggi all’interno della 51a edizione deiInternazionali. Quanti cortometraggi sono arrivati? Sono quasi 2mila i cortometraggi arrivati da tutto il mondo, in particolare da Iran, Italia, USA, Spagna, Francia, India, Brasile, Russia, Inghilterra, Turchia per partecipare al Festival internazionale Scrittura e immagine. ISono statiati i migliorisuddivisi per le 5 sezioni delo: Scrittura e Immagine, Animacorto, Spazio Abuzzo, Cortoambiente e Cortoscuola. Due le giurie chiamate aare i lavori. “Scrittura e ...