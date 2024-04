Preghiera a Maria - 22 aprile Vede la Vergine ma la reazione degli amici è terribile

(Di lunedì 22 aprile 2024) A Giulianova, la Madonna si mostra in tutto il suo splendore a un uomo così semplice che nessuno gli vuole credere e per questo rischia addirittura la vita. Bertolino è il destinatario della visione della Madonna ma anche la vittima di un crudele pestaggio a cui sopravvive miracolosamente. Un contadino buono e devoto al ... L'articolo proviene da La Luce di

A Corbetta in provincia di Milano accade qualcosa di impensabile e davvero straordinario: Gesù Bambino si mette a giocare con i suoi coetanei, ma non solo la Vergine Maria gli va incontro per ... (lalucedimaria)

Dai bambini al Vescovo, a Civitavecchia, tutti assistono alla scia di prodigi che la Madonna della pietà opera in questa cittadina in provincia di Roma. Fatti davvero impressionanti se si ... (lalucedimaria)

Una giornata come tante, tranquilla, ma tutta la gente ignora che sta per succedere qualcosa che cambierà la vita a tutti per sempre. Un evento prodigioso è all’origine della devozione alla Madonna ... (lalucedimaria)

"Ogni vocazione è un seme che ha la sua stagione di crescita nel terreno senza confini dei cuori" - Si è svolta sabato 20 aprile, nella Chiesa Parrocchiale di Ammeto, l' annunciata veglia diocesana di Preghiera in occasione della 61esima Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Tanti i fedel ...orvietonews

Camogli: Festival Biblico al monastero di San Prospero - Una buona occasione per "arricchirsi" culturalmente e spiritualmente quella organizzata al monastero di San Prospero, a Camogli, dove si è svolto ...levantenews

Il centro per anziani Ermes è da oggi una struttura cardio protetta. - In collaborazione con l'associazione "Due mani per la vita", il centro per anziani Ermes della cooperativa sociale Eos, si è dotato di un defibrillatore, grazie alla generosità dell'imprenditore Tonio ...coratoviva