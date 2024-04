Prato Cup - le migliori squadre giovanili d' Italia si sfidano a Galciana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 - Come tradizione ogni 25 aprile, anche quest'anno torna laCup, manifestazione di calcio giovanile organizzata al Conti dalla Galcianese, giunta alla diciassettesima edizione. In campo scenderanno i Pulcini annata 2013, che si sfideranno in partite sette contro sette. In aumento rispetto al recente passato leai nastri di partenza: sono infatti 16 le società partecipanti alla competizione di respiro nazionale, fra sodalizi professionistici e dilettanti. Quattro invece i gironi della prima fase, per poi suddividere le formazioni nei vari tabelloni della fase finale. “Abbiamo deciso di organizzare un torneo con un maggior numero diperché vogliamo riportare la manifestazione allo spirito originario, quando venivano al Conti le...