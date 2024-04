Povera Schlein - non ne imbrocca una

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le persone più attempate ricorderanno senz’altro “Pietre”, una delle canzoni simbolo del drammatico Festival di Sanremo del 1967, passato alla storia per il presunto suicidio di Luigi Tenco. Un brano piuttosto dirompente per l’epoca, interpretato da Antoine e Gian Pieretti, il cui testo sembra coincidere alla perfezione con l’attuale, tormentata vicenda di Elly, la segretaria movimentista del Partito democratico che proprio non riesce ad azzeccarne una. “Tu sei buono e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai”, così comincia per l’appunto l’allegra canzonetta di protesta. Tant’è che laleader del più litigioso partito italiano, senza soluzione di continuità, non fa altro che ricevere pietre in faccia sia all’interno del Pd e sia tra i suoi ...