Portabandiera - Paltrinieri | Strafelice per Tamberi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 aprile 2024 – "Non so se realmente serva che io dica qualcosa rispetto a oggi, ma me lo state chiedendo tutti quindi vi dico cosa penso. Oggi è successo qualcosa di bellissimo, un mio grande amico e un atleta che stimo tantissimo è stato scelto per fare ilalle prossime Olimpiadi e io non posso che essereper lui". Gregoriointerviene su Instagram per complimentarsi con Gimbo, che assieme ad Arianna Errigo farà da alfiere della delegazione azzurra alla cerimonia d'apertura di Parigi2024. Un ruolo per il quale anche il campione carpigiano era fra i papabili. "È un traguardo incredibile, una grande responsabilità ma anche un privilegio che tutti vorremmo vivere nella nostra vita - scrive ancora- Semplicemente doveva essere fatta una ...