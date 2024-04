Ponte sullo Stretto - Piantedosi | Espropri ai mafiosi? Non sto seguendo il progetto da questo punto di vist - l’importante è rispettare la legge

In Commissione Ponte oggi sono stati presentati gli studi sul vento. Achille De Vito Franceschi , (Responsabile Ingegneria Opera di attraversamento dello Stretto di Messina) è intervenuto a margine delle considerazioni del professor emerito del Politenico di Milano Giorgio Diana : “In località Punta Faro, abbiamo avuto per 20 anni degli anemometri, ovvero delle strumenti dedicati alle registrazioni... (gazzettadelsud)

Il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini batte il chiodo sulla realizzazione del Ponte di Messina. Sicuramente si tratta di una grande opera alla pari di tanti Paesi del nord Europa, che da decenni hanno ponti modernissimi e che collegano città attraverso mari, grandi fiumi e sono persino costruiti sotto acqua. L’idea di immaginarsi un collegamento tra Reggio Calabria e Messina non nego che sia molto bello. Prima di volerlo realizzare ... (ilrestodelcarlino)

“Il Ponte non lo farà la politica, ma i migliori tecnici italiani, giapponesi, danesi, spagnoli e americani. Il ministero dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza di via avanzando richieste di integrazioni documentali e istruttorie in linea con le procedure per opere assimilabili. La bontà del progetto non viene messa in discussione, progetto approvato all'unanimità dal comitato tecnico scientifico”, ha affermato il ministro dei ... (liberoquotidiano)