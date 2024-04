Ponte 25 aprile - al Peter Pan di Misano tre serate di festa | il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024), 222024 - La musica non si spegne mai alPan die accompagnerà nel migliore dei modi gli affezionati del club verso il suo finale di stagione invernale. Già pronta una tripletta diper far ballare tutti anche durante il weekend lungo del 25. Ce n'è per tutti i gusti, partendo da mercoledì 24 con 'The Fabolous 90's', il party che per una notte riporta la pista da ballo delPan ai fasti della decade partita proprio nel 1990, epoca in cui mode e tendenze nascevano dalla Riviera romagnola. La line up è di gran qualità e propone Uovo Aka Memoryman, Mona Lee e Massimino Lippoli, Ricky Montanari, Flavio Vecchi, The Wild Side e Giuseppe Moratti, Jukebox Mugler. La discoteca torna al pomeriggio con 'Ralf's Pic-Nic'. Giovedì 25 ...