Polonia | pronti ad accogliere armi nucleari Mosca | prenderemo contromisure

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 aprile 2024 – Gli aiuti Usa in pochi giorni saranno a Kiev e il clima si surriscalda immediatamente, tra avvertimenti e minacce. "Nel prossimo futuro ci troveremo di fronte a una situazione piuttosto difficile. Ma non catastrofica. Non ci sarà l'Armageddon. Ma ci saranno problemi a partire da metà maggio", ha detto alla Bbc Ucraina il capo dei servizi segreti militari ucraini (Gur), Kyrylo Budanov. Il presidente polacco Duda intanto afferma che il suo Paese è "pronto" adsul suo territorio "per rafforzare la sicurezza del fianco orientale della Nato".afferma di essere pronta rispondere. E la Svezia si dice disponibile a contribuire "finanziariamente all'iniziativa" tedesca sulla consegna immediata di sistemi di difesa aerea per l'Ucraina. Il ministro degli esteri Ucraino ...