Polemiche Udinese-Roma - Casini | Giallorossi non tutelati? Sorpres - da noi massima disponibilità

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Lanon si è sentita tutelata? Sono rimasto moltoo perché quella della gara interrotta era un’ipotesi ben regolata dallo statuto. Non capitava da almeno 15 anni e questa ipotesi prevede che il recupero dei minuti mancanti vengano fatti il giorno successivo. Le squadre non hanno voluto e, quindi, da statuto, c’erano 15 giorni per fissare il recupero”. Intervenuto all’evento “OnePeopleOnePlanet”, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, ha commentato così all’ANSA le parole del tecnico Daniele De Rossi e dellasulle scelte legate alla prosecuzione di Udine fissata per il 25 aprile e non per una data successiva: “Nonostante questo ho ritenuto opportuno coinvolgere l’organo collegiale di governo per verificare se vi fosse la possibilità di andare incontro alla. Questa ...