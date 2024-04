Polemiche Roma - Casini risponde | Sorpres - da parte nostra…

“La Roma non si è sentita tutelata? Sono rimasto molto Sorpreso perché quella della gara interrotta era un’ipotesi ben regolata dallo statuto. Non capitava da almeno 15 anni e questa ipotesi prevede che il recupero dei minuti mancanti vengano fatti il giorno successivo. Le squadre non hanno voluto e, quindi, da statuto, c’erano 15 giorni per fissare il recupero”. Intervenuto all’evento “OnePeopleOnePlanet”, il presidente della Lega Serie A, ... (sportface)

L’arbitro designato per Roma-Milan si è reso protagonista di un rosso dubbio ai danni di Celik. Lo stesso anno fece infuriare i tifosi del Napoli con una decisione che ancora oggi lascia a bocca aperta. Nel corso del primo tempo del match di ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Milan, è stato espulso il giallorosso Celik per un intervento ai danni del numero 10 rossonero Rafael Leão. Il terzino turco ha abbandonato il campo dopo soli ... (spazionapoli)

dopo una giornata di polemiche, ieri sera l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, ha fatto sapere all'Ansa che l'autorizzazione per lo spettacolo del rodeo con monta dei torii non sarà concesso.Continua a leggere (fanpage)

La sfida di San Siro va alla Roma, ma quante polemiche! Sono due gli episodi da analizzare dopo il derby italiano di Europa League Il derby italiano in Europa League ha premiato la Roma, capace di battere a San Siro un Milan che, fin qui, era apparso in formissima nell’ultimo periodo. Tant’è che il calcio, come lo sport in generale, è così: imprevedibile. In particolare per i giallorossi è stato decisivo il gol di Gianluca Mancini, mentre il ... (rompipallone)

È il San Siro delle grandi occasioni quello che sta ospitando Milan-Roma, match di andata dei quarti di finale di Europa League. Lo stadio è interamente sold out, sia sponda rossonera che sponda giallorossa (con quasi 4.500 tifosi romanisti nel settore ospiti). Sui social però qualche utente si è lamentato del volume altissimo dello speaker della curva sud rossonera, il settore più caldo del tifo di casa. Su Rai 1 infatti le voci di Stefano ... (sportface)