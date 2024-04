Poggioreale - Scotto e Piero De Luca | Emergenza intollerabile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“è uno dei luoghi che assomiglia di più all’inferno. I numeri parlano chiaro: sono 2060 detenuti ad oggi, quando la casa circondariale ne può ospitare al massimo 1500. In questo momento sono due i padiglioni chiusi per ristrutturazione e, dunque, le condizioni di promiscuità sono ancora più evidenti e drammatiche. Il sovraffollamento di questo carcere è una vergogna nazionale che si salda con la presenza di tantissime persone detenute per ragioni psichiatriche”. Lo dichiarano i deputati del Pd ArturoDe, in visita al penitenziario di, accompagnati da Samuele Ciambriello, Garante campano dei detenuti. Asono 200 i reclusi con problemi di salute mentale, di cui 80 psicotici, “alcuni dei quali dovrebbero ...