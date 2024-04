Plastica - sul fondo del mare ce n' è molta di più di quanto pensiamo

Il primo week end di aprile ha regalato delle giornate calde e la gente ha cominciato ad affacciarsi al mare per una passeggiata, per prendere il sole e i più coraggiosi hanno fatto il bagno...

Giornata della Terra 2024: ridurre la Plastica del 60% entro il 2040 - Oggi 22 aprile 2024, in tutto il mondo, si celebra la 54esima edizione dell’Earth Day con il tema “Il Pianeta contro la Plastica”. Gli eventi in Italia ...theitaliantimes

Kyoto Club, poniamo obiettivi di riduzione della Plastica - L'edizione 2024 della manifestazione punta a sottolineare anche l'enorme e crescente impatto sul pianeta delle plastiche: è quindi giusto accendere i riflettori su questo settore".ansa

E' la giornata della Terra: in Liguria più microplastiche del resto d'Italia - In Liguria Arpal è capofila per il Mediterraneo Occidentale della Marine Strategy e monitora e cataloga le microplastiche in mare ...primocanale