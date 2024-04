Plastica - le emissioni per produrla sono destinate a triplicare

(Di lunedì 22 aprile 2024) Se non verranno ridotti gli attuali ritmi di produzione, il settore dellainquinerà come 1.700 centrali a carbone entro i prossimi 25 anni

Le emissioni per produrre Plastica sono destinate a triplicare - Se non verranno ridotti gli attuali ritmi di produzione, il settore della Plastica inquinerà come 1.700 centrali a carbone entro i prossimi 25 anni ...wired

Vetro contro Plastica: perché il primo è la scelta migliore per il pianeta e per la salute - Quando si tratta di scegliere tra vetro e Plastica, molti consumatori sono in dubbio. Entrambi i materiali hanno i loro vantaggi e svantaggi, ma quale è la scelta migliore per il pianeta e ...ilmattino

Oggi è l'Earth Day 2024: liberiamo la Terra dalla Plastica - Dedicare un giorno alla Terra non è certamente sufficiente per rimettere in salute il nostro pianeta malato, ma è - e vuole essere - un segno per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di ...hdblog