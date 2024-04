PITTI LEMON | la Freschezza Estiva Trasforma Pitti Immagine in una Citrus City

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un’Esplosione di Energia e Vitalitàirrompe come un vento fresco tra gli storici saloni di, portando con sé un’ondata di energia contagiosa e un’estetica vibrante. Questa nuova edizione promette dire la Fortezza da Basso in una vera e propria, un mondo fantastico dove il giallo limone è protagonista ...

PITTI LEMON è il tema dei saloni estivi 2024 di PITTI Immagine - La campagna, coordinata dal creative director Angelo Figus, per PITTI Uomo è stata interpretata da Giordano Poloni, illustratore tra i più apprezzati e collaboratore di importanti riviste e quotidiani ...it.fashionnetwork

‘PITTI LEMON’ sarà il tema dei prossimi saloni in Fortezza da Basso - Il tema scelto per la campagna pubblicitaria e per gli allestimenti in Fortezza da Basso dei saloni di PITTI Immagine ...pambianconews