Pioli verso Napoli | primo sgarro al Milan da 20 milioni

2024-04-21 16:45:00 Arrivano conferme: Un clima surreale. Tanto più alla vigilia di una partita da sempre carica di significati tecnici ed emotivi che vanno oltre i semplici novanta minuti. Se da un lato del Naviglio l’attesa per il derby di domani sera si fa sempre più febbrile (l’esterno di Appiano Gentile invaso dai sostenitori nerazzurri, circa una cinquantina di presenti a Milanello e poca voglia di concedersi da parte dei giocatori), ... (justcalcio)

Un clima surreale. Tanto più alla vigilia di una partita da sempre carica di significati tecnici ed emotivi che vanno oltre i semplici novanta... (calciomercato)

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport che segue le vicende del Milan, ha parlato del possibile prossimo futuro di Stefano Pioli (pianetamilan)

In vista di Roma-Milan tutta la dirigenza rossonera, da Furlani a Ibrahimovic, ha dimostrato la propria vicinanza a Pioli e la squadra Il quarto di finale di Europa League di ritorno contro la Roma sarà una partita decisiva per il Milan. I rossoneri dopo la sconfitta nella sfida di andata sono ora costretti a vincere all’Olimpico, nella casa dei giallorossi. Il futuro di Stefano Pioli dipenderà proprio dal percorso del Diavolo in Europa League: ... (dailymilan)

Questa sera andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan: secondo i bookmaker Pioli è sfavorito. Le quote Il Milan parte si prepara ad una delle sfide più importanti della stagione. La gara di ritorno, che si disputerà all’Olimpico, contro la Roma, valevole per i quarti di finale dell’Europa League. I rossoneri partono sfavoriti, in quanto dovranno cercare di rimontare lo 0-1 maturato a San Siro, grazie al ... (dailymilan)