Pioli | Milan-Inter pesa tanto! Vincerlo sarebbe molto importante

(Di lunedì 22 aprile 2024)prima digià valida per il primo match-point scudetto a San Siro, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita, dopo i cinque persi consecutivamente. DERBY DECISIVO – Stefanoprima diha parlato così su DAZN: «Quello che conta è il finale di stagione, questa partitaper la classifica e l’ambiente. Non vinciamo il derby datempo e. Scelte in attacco? L’idea è quella di non dare punti di riferimento, vediamo quello che riusciremo a combinare. Cercheremo di essere più preparati dove l’ci ha fatto male nelle partite precedenti».-News ...

Esonero Pioli , Riccardo Montolivo , ex centrocampista rossonero, ha voluto parlare del tecnico rossonero in vista del Derby Ospite a DAZN, Riccardo Montolivo ha parlato così di Pioli e sulle voci che vedono il suo Esonero in vista del derby Milan Inter. PAROLE – «Questi ultimi cinque derby persi credo siano un motivo per cui una parte della tifoseria rossonera non […] (calcionews24)

Milano, 22 aprile 2024 – Milan-Inter , il momento tanto atteso è finalmente arrivato. In un San Siro tutto esaurito si gioca un Derby che vale lo scudetto. In caso di vittoria, i nerazzurri festeggeranno infatti il ventesimo tricolore della storia. Ma la squadra di Pioli è pronta a dare battaglia: dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, Leao e compagni sono chiamati a una prova di orgoglio per evitare di ... (sport.quotidiano)

Resa nota la FORMAZIONE UFFICIALE del Milan per il Derby contro l’Inter. Diverse le novità di Pioli , al centro dell’attacco ecco Rafael Leao Ci siamo, manca davvero poco all’attesissimo Derby tra Milan e Inter, valevole per la 33esima giornata di Serie A. Resa nota la FORMAZIONE UFFICIALE del Milan. Stefano Pioli ha deciso di mettere mano all’undici iniziale con alcune grosse novità . In porta Mike Maignan, come terzini agiranno Davide Calabria ... (dailymilan)

Milan-Inter in campo tra poco per la partita della 33ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi si gioca il suo primo match-point Scudetto senza sorprese a differenza di Pioli , che vuole i tre punti in quest’ultimo Derby di Milano. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter in Serie A MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria ©, 46 ... (inter-news)

