Pietro Fanelli lascia il gruppo all’Isola dei Famosi | arriva l’ultimatum

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) In questi giorni, le tensioni trae il resto deldell’Isola deicontinuano a farsi sempre più acute. Il naufrago è sempre dell’idea di non voler aiutare gli altri, specie quando si sente che certe cose gli vengano imposte. I concorrenti hanno provato a farlo ragionare ma, non riuscendoci, lo hanno messo dinanzi un ultimatum.ostile ai naufraghi dell’Isola dei: Samuel prova a farlo ragionaresembra essere il nuovo Raz Degan dell’Isola dei. Contrariamente al suo predecessore, però, lui sembra essere molto meno propenso a “sporcarsi le mani” per riuscire a portare a casa la pagnotta. Il suo desiderio sarebbe, piuttosto, quello di vivere all’ombra e a scocco degli altri. ...