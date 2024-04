Piantedosi | Migranti - la rotta dei finti turisti In arrivo una stretta per bloccare il flusso dall' Asia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Matteotorna dal vertice dei ministri dell?Interno del Mediterraneo, che questa volta si è tenuto alle Canarie, le isole spagnole da cui in questo momento passa la...

La bella stagione significa anche la ripresa degli sbarchi dei migranti sulle coste italiane. I numeri sono già in crescita, sia dalla Tunisia sia dalla rotta Est. E in vista della campagna ...

Report: lo spot sui Migranti, il caso Santanché e il marmo di Carrara - L’Albania gestirà per noi i Migranti intercettati dalla nostra marina in due centri di accoglienza: per la loro gestione spenderemo fino a 1 miliardo. Ma chi ci ha guadagnato e guadagnerà da questo (.agoravox

Migranti, la rotta dei “finti turisti”. Piantedosi: «In arrivo una stretta per bloccare i flussi dall’Asia» - «Dal Bangladesh tanti ingressi sfruttando i permessi per le vacanze». Massima attenzione su Medio Oriente e nuovo rischio terroristico ...unionesarda

Piantedosi: STRETTA - Matteo Piantedosi torna dal vertice dei ministri dell'Interno del Mediterraneo, che questa volta si è tenuto alle Canarie, le isole spagnole da cui in questo momento passa la rotta più frequentata dai ...9colonne