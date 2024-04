Phantom Fury - la recensione | un FPS di altri tempi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Di boomer shooter non ce ne sono molti in giro, quindi ben vengadi Slipgate Ironworks e 3D Realms a colmare questo vuoto. Si tratta di un titolo di nicchia, appetitoso per chi è di vecchia data o semplicemente apprezza giochi con una spiccata impronta retro. Lo abbiamo provato su PC in attesa che arrivi anche per il resto delle piattaforme di gioco. Diamo dunque un’occhiata alladiper vestire ancora una volta i panni insanguinati di Shelly Harrison. Una campagna single player d’azione esplosiva Shelly torna dopo essersi svegliata dal coma per salvare il mondo dalla terribile minaccia dei mutanti. L’obiettivo è recuperare il Demon Core, ormai sepolto in una struttura abbandonata e colma di uomini che furono. Già solo un incipit del genere è perfetto per ...

Phantom Fury Review - Bowling Bombs Away - Shelly Harrison is back in this new shooter set in the Ion Fury universe. This is our review for Phantom Fury.techraptor

Phantom Fury Review — Bombshell - Phantom Fury follows Shelly “Bombshell” Harrison, a protagonist from another game I haven’t played but one I quickly fell for with her constant quips and badass hero nature. It is hard not to enjoy a ...tryhardguides

Stiamo giocando Phantom Fury al GR Live di oggi - Domani è un grande giorno per i fan dei boomer shooter e dell'azione ispirata alla vecchia scuola degli anni '80, poiché Phantom Fury sta facendo il suo arrivo e debutta su PC e console. Il gioco è un ...gamereactor