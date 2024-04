Perla Vatiero sogna le nozze con Mirko | ‘L’intenzione è quella - il nostro amore è vero’

(Di lunedì 22 aprile 2024), vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello giunta al termine poche settimane fa, di recente ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, in cui ha parlato della love-story conBrunetti, con il quale ha condiviso anche l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.Brunetti al settimo cielo TraBrunetti ela relazione sentimentale procede nel migliore dei modi. Nel corso dell’intervistarispondendo ad una domanda su un possibile matrimonio con Brunetti ha affermato: “L’intenzione è, ma per il momento io sono tornata ad Angri e lui a Rieti”....

sorpresa al Big Brother Vip per Heidi Baci . L’ex gieffina, approdata nella versione albanese del reality show dopo il tanto discusso abbandono dalla Casa di Cinecittà, è stata raggiunta da Beatrice ...

Ieri sera, al GF albanese, Beatrice Luzzi ha riabbraccia to Heidi Baci e quest'ultima ha avuto una sorprendente reazione alla vittoria di Perla Vatiero. Ecco cosa è successo!

Lutto familiare per la vincitrice del " Grande fratello Vip", Perla Vatiero . Che, dopo qualche giorno di assenza dai social, ha dato la notizia con un post ai suoi seguaci

Perla Vatiero: "Momento molto brutto". Lutto in famiglia per la vincitrice del Grande fratello - Lutto familiare per la vincitrice del "Grande Fratello Vip", Perla Vatiero. Che, dopo qualche giorno di assenza dai social, ha dato la notizia con un post ai suoi seguaci ...ilgiornale

Grande Fratello, Beatrice Luzzi riabbraccia Heidi Baci: la reazione di quest'ultima alla vittoria di Perla Vatiero! [VIDEO] - Ieri sera, al GF albanese, Beatrice Luzzi ha riabbracciato Heidi Baci e quest'ultima ha avuto una sorprendente reazione alla vittoria di Perla Vatiero. Ecco cosa è successo!comingsoon

Beatrice Luzzi al GFVip Albania, la reazione di Heidi Baci alla vittoria di Perla Vatiero e l'abbraccio: «Dall'inferno al paradiso» - Beatrice Luzzi è volata a Tirana per fare una sorpresa a Heidi Baci, ex concorrente della versione italiana che dopo alcune pressioni e situazioni difficili con Massimiliano Varrese ha ...leggo