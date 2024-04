Perché il calo demografico in Italia non ha (solo) a che fare con i soldi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 22 aprile 2024) Essere o non essere genitori non è () una questione di, ma di volontà. A dirlo sono i diversi studi condotti nel tempo che mostrano un aumento delle persone che scelgono di non avere figli. In merito hanno fatto scrivere e discutere i dati emersi dalla recente indagine condotta dall’Istituto Toniolo su 7mila donne di età compresa tra i 18 e i 34 anni. I risultati mostrano una percentuale alta di donne che sono “debolmente interessate” a diventare madri (29%) o che non lo vogliono affatto (21%) e per questo si definiscono come childfree. Le due posizioni sommate fanno il 50% del gruppo preso a campione. Il sondaggio ha un’evidente mancanza: i dati riferiti alle risposte maschili, non prese in considerazione. Insi discute spesso di denatalità con un approccio prettamente economico. Si cerca di dare un senso al ...