Per incontrare la domanda dei consumatori africani bisogna integrare le economie regionali

(Di lunedì 22 aprile 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2024 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. È il quarto di cinque articoli in cui due imprenditori, un’educatrice finanziaria, un’economista e una dirigente del settore delle criptovalute raccontano quali sono, secondo loro, le nuove tendenze del business mondiale (con particolare attenzione ai mercati meno conosciuti). Qui il primo articolo di Marcos Galperin, il secondo di Christine McDaniel, il terzo di Kyla Scanton. La quarta opinione è di Daniel Yu, fondatore e chief executive di Wasoko, una piattaforma di e-commerce business to business che opera in Africa centrale. Il consumo totale di beni a rapida rotazione in Africa ammonta a miliardi di dollari all’anno. Si tratta di un mercato enorme che è destinato a crescere ulteriormente. ...