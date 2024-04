Pensioni - arriva Quota 96,7 | domande entro 1 maggi - chi può ottenerla

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 22 aprile 2024) Alcuni lavoratori possono andare in pensione con la cosiddetta96,7, una legge che riguarda però soltanto chi ha fatto lavori usuranti oppure notturni. Questi lavoratori potranno andare in pensione con 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi lavorativi. La presentazione delleper ottenere questa pensione anticipata si concluderà il 1o: rimangono quindi soltanto pochi giorni per fare richiesta e ottenere il provvedimento. La domanda va presentata, come ormai è consuetudine, sul portale dell’Inps allegando la documentazione richiesta. Ecco tutti i requisiti e le procedure.96,7: cos’è e chi puòL’Inps ha chiarito in una circolare quali siano i requisiti e le metodologie per fare domanda per96,7, una tipologia di pensione riservata soltanto ad ...