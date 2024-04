Pe - ' Italia ha speso 22% fondi del Pnrr erogati dall' Ue'

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Finora l'ha ricevuto il 52,7% delle risorse (102,5 miliardi di euro di prefinanziamento e quattro pagamenti per sovvenzioni e prestiti), ben al di sopra della media Ue (34,5%). Altri sei pagamenti per sovvenzioni e prestiti dipenderanno da ulteriori progressi nell'attuazione. Alla fine del 2023, l'aveva43 miliardi di euro, ovvero il 22% delle risorse Ue disponibili per il, il che suggerisce l'importanza del periodo fino all'agosto 2026 per la piena attuazione, non solo delle misure di investimento". E' quanto si legge in uno studio del Servizio Ricerche dell'Eurocamera.

Eccellenze MeridionaliFa scorta di snack americani a Los Angeles introvabili in Italia : ecco quanto ha speso in totale Una famosa tik toker ha fatto una maxi scorta di snack americani incredibili ...

Earth Day, FSC Italia: “Dalle foreste certificate le alternative sostenibili alla plastica” - In occasione della Giornata Mondiale della Terra il Forest Stewardship Council (FSC) Italia ricorda come ormai siano molte le alternative di origine vegetale. Queste materie prime per essere davvero s ...alternativasostenibile

Vieri: 'Chiesa-Allegri, si vede che c'è qualcosa. Juventus Deve sempre lottare per lo scudetto' - Christian Vieri è intervenuto oggi a Radio-Tv Serie A con RDS per parlare del derby di stasera e non solo. Di seguito le sue parole: DERBY - "Mi as.ilbianconero

Progetto scuole E.on, 21.000 ragazzi a lezione di sostenibilità - Giovani sempre più preparati in materia di sostenibilità sono la prima linea per una società più consapevole e attenta al Pianeta. Il Progetto Scuole E.on, avviato nel 2016, che nell'edizione 2023/202 ...ansa