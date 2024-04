Pavia - in città arriva la Rai e scattano i divieti | in alcune piazze del centro non sostano neppure le bici

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 – I primisono comparsi domenica e hanno incuriosito i residenti in. Impossibile oggi lasciare auto,clette e moto intta Belli, piazza Italia e piazza Guicciardi, dove chi trasgredisce rischia la rimozione del mezzo perché quegli spazi sono destinati ai mezzi della produzione Rai e Lucky Redti inper girare la serie tv ‘Belcanto’. Oltre a oggi, isi riproporranno domani e poi sabato 27 e domenica 28. Nei giorni scorsi circa 500 pavesi hanno partecipato ai casting per partecipare alla fiction ambientata nell’800 che racconterà una storia di riscatto per tre donne che scappano dalla povertà di Napoli per cercare il successo a Milano e in particolare nel mondo dell’Opera. E, parlando ...

Pavia , 17 febbraio 2024 – Ventun progetti , dal parco Cardano per lo sviluppo sostenibile all’ex Arsenale. Ventun interventi in aree dismesse destinati a cambiare il volto della città sono stati ...

Pavia - Un voluminoso aneurisma soprarenale, che coinvolgeva anche i vasi viscerali (di rene e intestino), è stato trattato per via percutanea dall'équipe guidata dal dottor Giovanni Bonalumi, ...

Sanremo, le manifestazioni previste per il 25 aprile: Partecipazione del Corpo bandistico "Città di Sanremo" - ore 9.30: corteo in via Matteotti e corso ... Leo Anfosso (Pavia). Letture sul tema della Resistenza da parte dei componenti dell'ANPI sez. G. ...

