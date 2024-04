Patrick Zaki a Pisa - farà il dottorato alla Normale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 – Dall'Università di BolognaScuoladi, l'attivista egiziano che ha trascorso più di due anni in carcere in Egitto, ha annunciato sui social che è stato accettato al programma didella prestigiosa istituzione, al Dipartimento di Scienze politiche e Sociologia. "Questo - scrive su Instagram - segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della mia vita e non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio di apprendimento e crescita”. Poi, con una battuta, dice di sperare che vada tutto bene, "a differenza di tutto quello sentito dmaggior parte degli amici che hanno affrontato il percorso die si stanno ancora riprendendo dall'esperienza".