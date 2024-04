Parole in tavola | al via una serie di incontri tra libri e gastronomia

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di lunedì 22 aprile 2024) Prende il via il prossimo 28 maggio 2024 il progettoinnato dalla collaborazione tra la Scuola di cucina teatro7 e Trenta Editore: 5 serate inedite, condotte a quattro mani dallo chef Ernesto Lombardo – punto fermo degli appuntamenti – e da 5 diversi autori della casa editrice indipendente milanese, esperti ciascuno in uno specifico ambito enogastronomico. Scopo deglidiin: scoprire un insolito ingrediente, cimentarsi in un insolito abbinamento cibo-vino, sperimentare un insolito utilizzo di prodotti noti solo per alcune caratteristiche. In altre, trascorrere una serata all’insegna della buonae del buon vino (e non solo), giocando con quegli elementi che potrebbero sembrare scontati, ma molto spesso non lo sono ...