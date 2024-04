Parlare di Terra vuol dire parlare di suolo | proteggerlo è una responsabilità di tutti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) di Giorgia Ivan e Anna Pelicci* La Giornata Internazionale della, istituita ufficialmente nel 1970, ha le sue radici nel libro manifesto ambientalista Primavera silenziosa di Rachel Carson del 1962. Sebbene buone pratiche, come fare la raccolta differenziata o spegnere le luci, siano importanti, non sono sufficienti per affrontare i cambiamenti climatici. È fondamentale conoscere e comprendere i nostri territori per promuovere una maggiore consapevolezza ambientale. Concentrarsi sulle soluzioni per migliorare l’ambiente è essenziale per affrontare efficacemente le sfide attuali. La crescente presenza di plastica negli ambienti naturali sta preoccupando molto gli scienziati e non solo, a seguito anche di ritrovamenti di microplastiche all’interno dell’uomo e degli animali, oltre che in natura. Uno studio condotto da Federica Bertocchini, biologa molecolare, ...