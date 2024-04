Parità di genere - premiata Valtellina Spa di Gorle | Da sempre attenti alle nostre lavoratrici

(Di lunedì 22 aprile 2024)spa ha raggiunto un importante traguardo nell’ambito dell’inclusione e delladi, ottenendo la prestigiosa certificazione di conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 nel contesto lavorativo. “Un nuovo, importante risultato che dimostra l’impegno della nostra azienda verso ladi” commenta la società di telecomunicazioni di. Questa norma definisce i requisiti per la misurazione, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al, con l’obiettivo di identificare e colmare eventuali disall’interno dell’organizzazione. La norma prevede specifici indicatori di prestazione (KPI), sia qualitativi che quantitativi, per ciascuna area di valutazione, tra cui cultura e strategia, ...

“L’Arma sta mettendo in campo tutte le misure possibili a tutela della madri, nel contrasto alle discriminazioni per differenze di genere negli incarichi e negli avanzamenti e nella lotta a tutte le ...

La famiglia di un’artista da poco scomparsa, Vera Omodeo, dona a Milano l’opera della madre “Dal latte materno veniamo”: una figurina femminile che allatta in piedi, coperta dalla vita in giù da un ...

Chiusi vince 88 - 99 e condanna la Novipiù alla retrocessione diretta in Serie B: ... a 3' dall'intervallo Chiusi e Novipiù sono nuovamente in perfetta parità (40 - 40). Fall gioca ... Se in una partita del genere non ti bastano 88 punti, significa che la sconfitta è giusta. Vince Chiusi ...

'Più donne in politica, più libertà e buon senso nelle scelte condivise': In questi anni si sono fatti molti passi avanti in termini di parità di genere anche in politica, ma non è sufficiente scrivere regole nuove se non germoglia dentro ognuna di noi la consapevolezza di ...