Paris Hilton lancia un nuovo autoabbronzante innovativo con Tan-Luxe

(Di lunedì 22 aprile 2024)ha scelto un prodotto estremamente familiare per lei, l’, (che l’ha resa iconica) per la sua nuovissima collaborazione beauty con Tan-torna nel beauty con la nuova collaborazione con Tan-ha collaborato con Tan-per un nuovissimoper il corpo, chiamato The Future, che è statoto domenica presso Ulta Beauty e sul sito web del gigante della vendita al dettaglio al prezzo di 49 dollari. The Future include la nuova tecnologia Triple Tan+ di Tan-– una miscela di glicerina ed eritrulosio, che vanta una durata di almeno 10 giorni da una singola applicazione – oltre a un ...

Il festival musicale più atteso dell’anno è arrivato: il Coachella è in pieno svolgimento. Concerti, party, eventi privati: le opzioni di divertimento non mancano. In due weekend di aprile si ...

Il festival musicale più atteso dell’anno è arrivato: il Coachella è in pieno svolgimento. Concerti, party, eventi privati: le opzioni di divertimento non mancano. In due weekend di aprile si ...

Paris Hilton mostra la figlia London: "I miei figli sono tutto per me" - Paris Hilton ha mostrato per la prima volta la figlia London, nata 5 mesi fa tramite gravidanza surrogata. "I miei figli sono tutto per me", dice, presentando la sua nuova canzone "Fame won't love you ...news.fidelityhouse.eu

Paris Hilton non sbaglia un colpo al Coachella, tutti i Look dell’ereditiera - Paris Hilton è tra le poche e regalarci look perfetti in questa edizione del Coachella. La bella ereditiera non sbaglia un colpo, guarda.stylosophy

Paris Hilton incanta i suoi seguaci dopo aver condiviso foto inedite della figlia, London - Paris Hilton, 43 anni, ha commosso i cuori degli utenti del web dopo aver condiviso alcuni scatti inediti della sua figlia più piccola, London Marilyn Hilton-Reum. The post Paris Hilton incanta i suoi ...msn