Parigi - Tamberi e Errigo portabandiera

(Di lunedì 22 aprile 2024) 13.18 Saranno Gianmarcoe Ariannai dueazzurri ai Giochi Olimpici diin programma in Francia dal 26 luglio all'11 agosto. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò. Gli alfrieri azzurri verranno ricevuti il 13 giugno al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per ricevere la bandiera tricolore.ha vinto l'oro a Tokyo 2020 nel salto in alto, mentre lal'oro nel fioretto a squadre e il bronzo nell'individuale a Londra 2012.