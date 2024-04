Parigi 2024 - Paltrinieri | Oggi un mio grande amico è stato scelto per fare il portabandiera Strafelice per lui

(Di lunedì 22 aprile 2024) Gregorionon sarà. La scelta è ricaduta su Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, e il nuotatore azzurro tramite i suoi canali social ha voluto esprimere il suo supporto ai due nominati dal CONI. “Non so se realmente serva che io dica qualcosa rispetto a, ma me lo state chiedendo tutti quindi vi dico cosa penso.è successo qualcosa di bellissimo, un mioe un atleta che stimo tantissimo èperilalle prossime Olimpiadi e io non posso che essereper lui. È un traguardo incredibile, unaresponsabilità ma anche un privilegio che tutti vorremmo ...

Le Olimpiadi di Parigi si stanno avvicinando, e finalmente sono stati svelati i nomi dei due portabandiera dell'Italia : si tratta di Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, che sfileranno davanti a tutti con la nostra bandiera in occasione della cerimonia di apertura lungo la Senna del prossimo 26 luglio. Come ipotizzato da tempo, in base alle nuove direttive del CIO (il Comitato Olimpico Internazionale) per il rispetto della parità di genere, il ... (gqitalia)

Arianna Errigo è stata scelta come portabandiera (in coppia con Gianmarco Tamberi) dell’Italia nella cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 . La fiorettista brianzola vanta in bacheca tre medaglie a cinque cerchi (1 argento individuale a Londra 2012, oltre ad 1 oro ed 1 bronzo a squadre) e 10 titoli mondiali, di cui due individuali (2013-2014) e otto a squadre. “Un’emozione unica . Un onore infinito. Sono orgogliosa e quasi ... (oasport)

E’ ufficiale. A Parigi 2024 saranno Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo i due portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura dei Giochi in programma il 26 luglio. La decisione è stata comunicata in Consiglio Coni dal presidente, Giovanni Malagò come “riconoscimento alla scherma e all’atletica italiana“. Parigi 2024 : le parole di Malagò Per Malagò, la scelta è […] L'articolo Parigi 2024 , Tamberi e Errigo saranno i portabandiera dell’Italia ... (ildifforme)

Roma, 22 apr. (askanews) – “Quest’oggi non potevo ricevere notizia più bella – così Gianmarco Tamberi , capitano della squadra azzurra di atletica, sulle proprie pagine social (Foto Grana/Fidal – e rappresentare la spedizione italiana ai Giochi di Parigi 2024 mi riempie d’orgoglio. Riconosco che non sono sempre riuscito a rappresentare ogni singolo italiano in questi anni, ma credo anche che riuscire a farlo mantenendo la propria autenticità ... (ildenaro)

Un uomo, una donna. Come nel film di Claude Lelouch. Andando a Parigi è anche una scelta logica. E non inedita, visto che già a Tokyo l’Italia aveva schierato Elia Viviani (ciclismo) e Jessica Rossi (tiro sportivo) inaugurando la strada del portabandiera a due piazze. A Parigi toccherà ad Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi che alla fine ha vinto la concorrenza del suo amico Paltrinieri. Il presidente Malagò ha sempre detto di voler dare l’onore ... (ilfoglio)

La schermitrice Arianna Errigo è stata scelta, insieme con il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, per rappresentare l’Italia come portabandiera alle Olimpiadi 2024 di Parigi . Un vero e proprio idolo, la Errigo , tanto celebre per una parte del Paese quanto quasi sconosciuta per l’altra. Scopriamo allora chi è, tra vita privata e carriera. Chi è Arianna Errigo Il 13 giugno, alle ore 11.00 al Quirinale, Arianna Errigo riceverà il ... (dilei)

Parigi: Paltrinieri 'strafelice per Tamberi, nessuna invidia' - "Non so se realmente serva che io dica qualcosa rispetto a oggi, ma me lo stanno chiedendo tutti quindi vi dico cosa penso. (ANSA) ...ansa

Tamberi il collegamento dalla Turchia: «Ancona verrà con me a Parigi. Io portabandiera olimpico un sogno totale» - Per ora è Roberto Mancini, non scherziamo. Un giorno lo diventerò, ci spero. Oggi l’orgoglio è grande perchè porterò Ancona città, per la prima volta, con me a Parigi in un ruolo così importante.corriereadriatico

