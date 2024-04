Parigi 2024 - Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo portabandiera per l’Italia | perché il Coni ha scelto loro due

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sarannodelper la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di. È arrivata la decisione del presidente delGiovanni Malagò, che l’ha comunicata oggi 22 aprile al Consiglio nazionale. «Non potevo ricevere notizie più bella – ha detto a caldo– rappresentare la spedizione italiana ai Giochi dimi riempie di orgoglio. Sto vivendo un sogno». Esulta sui social ancheche scrive: «Il cuore mi scoppia di gioia! Avete presente quando non ci credi neanche dopo che te l’hanno detto? Grazie Giovanni e grazie a tutta la giuntaper aver creduto in me. Gimbo sarà un onore sfilare ...

