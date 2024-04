L` Italia ha scelto i suoi portabandiera per le Olimpiadi di Parigi 2024. Ad annunciarlo è stato il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che...

AGI - La fiorettista Arianna Errigo e il saltatore in alto Gianmarco Tamberi saranno i portabandiera dell'Italia Team ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 : lo ha annunciato il presidente del Coni, ...

Alfiere a Parigi, Gimbo scoppia di gioia: "Un sogno. È la notizia più bella" - Tamberi non sta nella pelle. Posta una stories su Instagram ("Non ci posso credere!) e rilascia una dichiarazione all'Ansa in cui si dice orgoglioso del compito: "Ma spero di poter essere all'altezza" ...gazzetta

Parigi 2024, Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi portabandiera dell’Italia - Giochi Olimpici di Parigi 2024, la schermitrice Arianna Errigo e il saltatore Gianmarco Tamberi scelti come portabandiera dell'Italia.lettera43

Parigi 2024, Errigo e Tamberi portabandiera azzurri - Sono Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi i portabandiera dell’Italia Team ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo ha annunciato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio Nazionale ...adnkronos