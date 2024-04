Pallotte cacio e ova | una ricetta contadina saporitissima!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 22 aprile 2024) Lee ova sono unaregionale abruzzese, di una bontà indescrivibile…. Bisogna assolutamente assaggiarle per capire davvero di cosa si tratta. A prima vista sembrano delle polpette, ma non contengono carne. Sono morbidissime, saporite e a base di formaggio! Tradizionalmente si utilizza il pecorino, ma se preferiamo conferire un gusto meno deciso, possiamo sostituirlo con parmigiano oppure fare un mix tra i due formaggi. Essendo un piatto della cucina povera, ci consente anche di riciclare un alimento preziosissimo, che non andrebbe mai sprecato: il pane raffermo. Le origini sono contadine, l’Abruzzo è una terra di pastori che hanno saputo trarre dal loro lavoro piatti incredibilmente golosi, genuini e nutrienti al contempo. Realizzare leè semplice e veloce. Una volta ottenuto un impasto ...