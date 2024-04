Pallanuoto femminile B Il Team Marche a valanga a Prato | 0-26 e testa della classifica confermata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Prossimo appuntamento il 12 maggio a Firenze. In5 lunghezze di vantaggio su Certaldo e Esseci. Miglior difesa e miglior attacco MOIE, 22 aprile 2024 – IlMoie conclude il girone di andata del campionato di serie B inalla! Aper la VII giornata del campionato di serie Bè stato successo netto: 0 a 26. Valentina Chiappa Una partita senza storia con la porta inviolata difesa come sempre in maniera impeccabile da Valentina Chiappa. La coach Giuliani continua a preparare e motivare le sue atlete per concludere al meglio il campionato. Anche la giovane Aurora Piermartini, arricchita dall’ esperienza al collegiale ...