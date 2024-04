Palermo - stanziati 17 milioni per il raddoppio del ponte Corleone | il nuovo progetto

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 La Regione Siciliana finanzia interamente i lavori didel. Con oltre 17di euro a valere sui fondi Poc 2014-2020 saranno realizzati due nuovi viadotti laterali in modo da portare le corsie da quattro a otto, alleggerendo così il traffico su un’arteria stradale strategica. L’annuncio è arrivato durante un sopralluogo del presidente della Regione Siciliana e dell’assessore regionale alle Infrastrutture insieme al sindaco di, all’assessore comunale ai Lavori pubblici, al dirigente compartimentale Anas e al dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture. Con la costruzione sul fiume Oreto dei due nuovi ponti laterali lunghi 150 metri e alti 16, sarà possibile aggiungere per ogni ...

Giarre, missione a Palermo per velocizzare iter parco Macchia e manutenzione strade - La missione a Palermo aveva l'obiettivo di accelerare i tempi di alcuni importanti stanziamenti regionali per Giarre. I progetti in questione riguardano la messa in sicurezza dei servizi igienici del ...gazzettinonline

Due nuovi asili nido comunali a Palermo: i progetti (e i soldi) ci sono, cosa si aspetta - C’è una zona in città che non può più aspettare poiché ormai da anni si trova in un totale stato di abbandono e degrado. Facciamo il punto sulla situazione degli asili ...balarm

Paura e delirio a Palermo: 4 ricoveri in pochi giorni e altrettanti episodi di violenza a opera dello stesso paziente - Paura e delirio a Palermo: 4 ricoveri in pochi giorni e altrettanti episodi di violenza a opera dello stesso paziente ...nursetimes