Pagelle Roma-Bologna 1-3 - voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ledi1-3 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentatreesima giornata di. Allo stadio Olimpico i felsinei trovano una vittoria roboante in casa di una diretta concorrente in gran forma e così facendo riescono davvero a compiere un passo forse decisivo per la qualificazione alla prossima Champions. Nel primo tempo segnano El Azzouzi con una splendida bicicletta e poi anche Zirkzee con ausilio della goal line technology, quindi nel secondo tempo Azmoun la riapre ma Saelemaekers zittisce ancora lo stadio. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Svilar 5.5; Celik 5 (7’st Karsdorp 5.5), Mancini 6, Llorente 5, Angelino 5.5 (7’st ...