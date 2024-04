‘Oversympathy’ - Frank Matano | La comicità è contest - ma in Italia mancano spazi in cui sperimentare

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 22 aprile 2024) Debutta a maggio il nuovo spettacolo di intrattenimento comico Oversympathy, ideato dae prodotto da Vivo Concerti e Newco Management. Uno show basato sull’open mic, microfono aperto, per coloro che pensano di essere divertenti e un modo per mettersi alla prova in un locale davanti a un pubblico dal vivo. «Oversympathy nasce dall’esigenza di avere un posto e uno dove comici sconosciuti (e non) possono mettersi in gioco. – ci dice– Oggi la televisione e il cinema, per via delle difficoltà di produzione e di investimenti, puntano molto a chi ha già click sul web. È un limite secondo me. Quando si dice Si vedono sempre le stesse cose è perché non si dà l’opportunità a chi ancora non è strutturato». La formula di Oversympathy, al contrario «raccoglie comici dal basso». ...