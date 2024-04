Osteria Modestina a Roma - che delusione! Vongole insapor - salsa tartufata e accostamenti inutili

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 aprile 2024) Per chi vive a, le grandi delusioni che possono irrimediabilmente rovinare una giornata, sono principalmente 3: pensare di aver trovato un parcheggio e invece c’è una smart; aspettare un qualunque autobus in un tempo variabile tra i 30 minuti e il per sempre; entrare in una trattoriana convinti di aver trovato un posto autentico e invece “era un calesse”. In questa occasione ci concentreremo sull’ultimo nefasto accadimento. Accadimento che diventa ancora più cocente quando ci si siede convinti di mangiare bene perché ne ha parlato con una certa euforia, Lorenzo Prattico al secolo Prattquello. Una voce fuori dal coro dei marchettari, foodblogger, foodpornari e non (solo) perché Lorenzo paga i conti e non cede allo scrocco compulsivo, ma perché è uno che ne capisce e che continua incessantemente a studiare guidato dalla voglia di saperne sempre ...