Orvietana e Montevarchi non vanno oltre il pareggio

(Di lunedì 22 aprile 2024)1 A.(4-3-3): Dainelli; Lischi, Stefoni (41’st Artini), Cellai, Virgillito (49’st Lucatuorto); Conti, Borgarello (27’st Pardera), Muscas (37’st Boiga); Ciofi, Rufini, Bontempi. A disp.: Di Gennaro, Keqi, Messini, Boncompagni, Dago. All.: Beoni.(4-3-3): Marricchi; Manoni (32’st Caravaggi), Congiu, Ricci, Lorenzini; Orchi, Greco, Proia (42’st Santi); Chiaverini (32’st Stampte), Marsilii (42’st Sforza), Fabri (48’st Di Natale). A disp.: Rossi, Siciliano, Gomes, Sakoa. All.: Rizzolo. Arbitro: Marinoni di Lodi. Reti: 15’pt Orchi (O), 18’ pt Bontempi (M). Note: ammoniti: Bontempi (M), Proia (O). Finisce in parità lo scontro diretto acon l’che resta al quintultimo posto. Primi venti minuti a ritmi ...