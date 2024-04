Orrore sulla litoranea | bimbo di 15 mesi ucciso da due pitbull - ferita la madre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024)a Eboli, in provincia di Salerno, dove un bambino di appena 15è stato sbranato eda due. La tragedia si è verificata nella mattinata di lunedì 22 aprile, in località Campolongo. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati i duedi famiglia a saltare addosso al piccolo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti in pochi minuti i paramedici del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare la morte del bambino. Anche laè rimastanell’aggressione mentre cercava di salvare il figlio dai due. Oraterribile vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Eboli.Leggi anche: Mantova,...