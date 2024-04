Oroscopo Paolo Fox martedì 23 Aprile 2024 | Toro intollerante

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’diFox per oggi,23Ariete Buone notizie per l’amore: perché non organizzare una cenetta a due per chiarire eventuali dissidi con il partner? Per quanto riguarda il lavoro, potrete fare programmi in vista del futuro! Se avete dei progetti da realizzare, potete contare sul favore delle stelle. Il cielo vi assiste.La Luna sarà opposta e non sembrerete molto comprensivi, anzi sarete intolleranti. Cercate di mantenere la calma e di non rovinare tutto all’ultimo minuto. Capitolo lavoro: c’è qualche piccolo dubbio, ma non temete, presto tutto si risolverà! Gemelli Chi è stato tradito o è stato abbandonato ora può trovare un po’ di serenità, basta avere un po’ di pazienza e non legarsi le cose al dito. Buone prospettive in amore. Per quanto riguarda il ...