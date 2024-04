Oroscopo negativo per la Pantera Astrologo provoca il ko su rigore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Finisce qui (di fatto) il campionato della Lucchese che, con la sconfitta rimediata contro la Carrarese, dice definitivamente addio alle residue e flebili speranze di centrare i play-off. Gorgone, per l’ultima gara casalinga della stagione regolare, cambia ancora una volta il modulo, presentando una Lucchese con una difesa a tre, un centrocampo folto e due attaccanti. Particolarmente toccante il minuto di raccoglimento in memoria di Mattia Giani, il giocatore di Eccellenza prematuramente scomparso nei giorni scorsi, con la Curva Ovest che ha alzato uno scritto "Rip Mattia" (cioè riposa in pace). Lucchese obbligata a vincere per provare a coltivare le ultime speranze per entrare nei play-off e giocarsi, poi, il tutto per tutto per nell’ultima gara di campionato domenica sera, alle 20, allo stadio "Del Conero" contro l’Ancona (ma purtroppo non sarà così). La diversa qualità tecnica ...