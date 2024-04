Ormai è lampante l’uso distorto del potere da parte del governo e della premier

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) di Riccardo Bellardini Passa la voglia di usare l’ironia e la leggerezza di fronte a certe inquietanti evoluzioni degli eventi. Uno vorrebbe anche sdrammatizzare, ma Giorgia fa sul serio, altro che disturbing eyes! Non è solo disturbante tutto ciò, è allarmante e pericoloso, e tenere gli occhi aperti in questo frangente diventa fondamentale, basta tenerli un poco socchiusi per rimanere risucchiati, magari ipnotizzati dalle parole dei fascio-cazzari, dai loro tentativi di apparire in qualche modo credibili (vedi le ultime deliranti dichiarazioni sull’antifascismo di Lollo detto il supercazzolaro).è chiaro edeliberatamentedeldadelPresidente del Consiglio. Lo faceva notare in maniera ...