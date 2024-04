Ora te ne torni in Italia Isola dei Famosi - notizia inaspettata per la naufraga

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) È appena iniziata una nuova settimana dell’dei, il reality di sopravvivenza condotto da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nelle vesti di opinionisti, che la scorsa settimana hanno avuto un feroce battibecco. La scorsa settimana ne abbiamo visto delle belle, le accuse di furto del cibo, il caso Francesco Benigno (squalificato) che si rifiuta di andare via dall’e che a mezzo social ha attaccato la produzione del reality show. Venerdì notte è stato il momento di un nuovo ritiro. Il naufrago Peppe Di Napoli ha deciso di abbandonare l’dei. “Abbandono l’perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti glini, però abbandono l’e me ne vado”, ha scritto il ...