Omoda 7 in arrivo al Salone di Pechino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Questa notizia ci sembra abbastanza per prepararci ad un grande evento a cui avremo modo di partecipare tra pochissimo. Parliamo deldi, dove mostreranno la nuova7, il SUV cinese dal look futuristico Non sono passati neanche due anni dall’ultimo modello di, infatti la Chery5 è stata pubblicata sul mercato soltanto l’anno scorso, nel 2023, e ricordiamo che la5 è disponibile anche per noi italiani, insieme a molti altri. Una notizia che ci farà sicuramente festeggiare e aumenta ancora di più la curiosità nel scoprire tutte le belle sorprese che avremo modo di vedere direttamente aldi. Un altro grande evento del mondo delle automobili, dopo il grande evento deldi ...

